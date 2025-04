Consultas e exames: fila de espera em Taubaté tem 95 mil pedidos

Saúde

A fila de espera por consultas e exames na rede municipal de saúde de Taubaté tem 95.869 pedidos, segundo informou a Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Richardson da Padaria (União), que preside o Legislativo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Fila

Segundo a Secretária de Saúde, esses pedidos englobam primeira consulta, consulta de retorno e exames. "Salientamos que este número não representa o total de pacientes, visto que um mesmo paciente pode demandar mais de um exame e/ou consultas", respondeu a pasta.