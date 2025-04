Farma Conde tem novo diretor de Inovação e Transformação Digital

A Farma Conde, um dos maiores grupos farmacêuticos do Brasil, com mais de 500 unidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais, anuncia Vaner Teixeira como novo Diretor de Inovação e Transformação Digital. A nomeação marca o início de uma nova fase estratégica para a companhia, que avança fortemente em iniciativas voltadas à tecnologia, digitalização e modernização de processos.

Com ampla experiência em liderança digital e transformação de negócios, Vaner assume o desafio de acelerar a jornada tecnológica da Farma Conde, promovendo soluções inovadoras que aprimorem a experiência dos clientes, integrando o mundo digital às unidades físicas, elevar a eficiência operacional em todas as frentes da empresa – do varejo farmacêutico à indústria, passando pela logística, serviços financeiros e ações sociais.

Em sua trajetória profissional, Vaner Teixeira atuou em empresas de grande porte, como o Grupo RD Saúde, onde ocupou o cargo de Gerente Executivo de Tecnologia. No grupo, liderou projetos de transformação digital, inovação corporativa e adoção de tecnologias emergentes com foco em escala e performance. Vaner também marcou época em uma das maiores empresas de aviação do mundo, a Embraer.

“Estou extremamente empolgado com a oportunidade de liderar a jornada de transformação digital da companhia, promovendo inovação, eficiência e integração omnicanal em escala”, afirma Vaner.

Para o presidente da Farma Conde, Manoel Conde Neto, a chegada do novo diretor representa um marco na consolidação do posicionamento da empresa como referência em inovação no setor farmacêutico. “A chegada de Vaner simboliza o início de uma nova era para a Farma Conde, em que a tecnologia assume um papel central para o crescimento sustentável e a excelência nos serviços prestados. Estamos prontos para nos reinventar com propósito, conectando inovação à nossa missão de cuidar de pessoas”, destaca.

Presença digital em expansão

A nomeação de Vaner ocorre em um momento de forte crescimento da Farma Conde no ambiente digital. Com quase 32 anos de história, o grupo tem intensificado sua atuação no comércio eletrônico, consolidando o e-commerce como um dos principais pilares de crescimento da rede.

Em 2024, a plataforma digital da Farma Conde registrou um crescimento de 495% em vendas, impulsionando a expansão da rede em sinergia com o aumento da presença física por meio do modelo de franquias. Considerando também os canais de marketplace, como iFood e Rappi, o faturamento avançou cerca de 300%, superando a média do setor.

O canal digital próprio – que inclui o site e o aplicativo oficial – já supera o desempenho médio do mercado em vendas online, demonstrando a maturidade da operação e o potencial de crescimento da marca no ambiente digital.