Motorista foge de abordagem em São José e é interceptado pela GCM

Durante uma ronda ostensiva realizada pela equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), de São José dos Campos, um veículo em atitude suspeita desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga que se estendeu até o município de Jambeiro.

Após a perseguição, o condutor foi detido pelas autoridades e permaneceu à disposição da Justiça.