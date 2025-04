Caçapava confirma primeira morte por dengue em 2025

A Prefeitura de Caçapava confirmou nesta quinta-feira (17) a primeira morte por dengue registrada na cidade este ano. A vítima era um homem de 39 anos, morador do bairro Jardim Caçapava.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, os primeiros sintomas surgiram no dia 22 de março. O paciente foi internado no mesmo dia, mas não resistiu e faleceu em 24 de março.