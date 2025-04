Polícia faz operação para prender suspeitos de 4 mortes no Vale

No final do mesmo mês, em 30 de março, um homem em situação de rua, de 36 anos, foi morto com um tiro na cabeça em frente a uma adega no bairro Barranco Alto. A investigação aponta que o autor seria o proprietário do estabelecimento comercial, incomodado com a presença constante da vítima e de outros moradores de rua no local.

O comerciante também é alvo dos mandados expedidos na operação desta quinta.

O quarto homicídio ocorreu em 4 de abril, novamente no bairro Perequê-Mirim. Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na praça do bairro. Conforme a polícia, a motivação seria uma briga por posse de terreno e desentendimentos relacionados a dívidas financeiras.