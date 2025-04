Farma Conde São José fecha 1ª fase do NBB com Pato e mira playoff

O Farma Conde São José Basket recebe o Pato Futsal na tarde desta sexta-feira (18), a partir das 18h, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos. Esse jogo marca o fechamento da primeira fase da edição 2024/2025 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A equipe da região, sob comando do técnico Régis Marrelli, já está matematicamente classificada para os playoffs do campeonato. No entanto, ainda tem chances de melhorar a colocação na tabela. No momento, os joseenses estão em nono lugar, com 51,5% de aproveitamento, onde soma 17 vitórias e 16 derrotas no NBB.