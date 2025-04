Chegou a hora! São José Futsal estreia na Liga Nacional em casa

O São José Futsal recebe o Esporte Futuro de Toledo ( PR) na noite desta sexta-feira (18), a partir das 19h, no ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. A partida marca a estreia do time da região no campeonato e, também, na temporada 2025.

Agora, a equipe da região segue sob comando do técnico Gabriel Oliveira, que manteve a base do ano passado e quer ir um pouco mais longe na competição neste ano. Em 2025, os joseenses caíram nas oitavas de final, em duelo equilibrado, mas esperam uma situação melhor.