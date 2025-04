Homem é preso após chamar PMs de 'macacos' no Vale

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante em Jacareí, após agredir um policial militar aposentado e resistir violentamente à abordagem da equipe que tentou contê-lo. Durante a ação, o suspeito também proferiu injúrias raciais contra os policiais militares e ameaçou matá-los.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados via Copom para atender a uma ocorrência de agressão no Parque Residencial Jequitibá, na altura do km 4000 da Rodovia Nicola Capucci. No local, testemunhas relataram que Veridiano Simão da Silva, armado com uma barra de ferro, teria desferido um golpe contra a cabeça de um homem identificado como Carlos Roberto da Silva, de 71 anos, que precisou ser levado às pressas ao pronto-socorro de Guararema, onde segue internado em estado grave.