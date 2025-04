Mulher passa 11 horas de terror nas mãos de estuprador no Vale

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher relatou que foi abordada na noite de segunda-feira (14), após encerrar um dia de trabalho no bairro Regina Célia. Ela foi chamada por um homem conhecido, que lhe ofereceu um suposto serviço de faxina em um imóvel na rua Doná Nicota Fortes, na Vila Ana Rosa. No entanto, ao chegar ao local, a vítima percebeu que a casa estava em condições precárias e aparentava estar abandonada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao tentar sair, foi violentamente puxada pelos cabelos, jogada em um cômodo com um colchão no chão e, a partir de então, submetida a diversas formas de violência. O agressor a amarrou com cordas elásticas, a manteve nua sob ameaças de morte — inclusive contra seus filhos — e a forçou a praticar sexo oral. As agressões incluíram socos no rosto e golpes com o cabo de uma foice, encontrada posteriormente na cena do crime.

A mulher conseguiu escapar por volta das 5h da manhã de quarta-feira (16), quando o suspeito se distraiu após a chegada do irmão. Ela correu para a casa de uma conhecida, onde recebeu abrigo, roupas e cuidados. Mesmo temendo novas ameaças, decidiu procurar a polícia.

Em diligência, os policiais civis localizaram o homem dormindo no interior do imóvel citado. No local, foram encontradas uma bolsa com pertences da vítima e a foice usada nas ameaças. O suspeito foi detido e conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante ratificada.