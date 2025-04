Em pausa na agenda, Tarcísio toma café e come queijo em Campos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deu uma pausa na agenda oficial em Campos do Jordão e resolveu tomar um café numa lanchonete na cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O político estava acompanhando pelo prefeito de Campos, Carlos Eduardo Pereira, e os deputados estaduais Ortiz Junior e Dr. Elton.