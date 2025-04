Acertou! Apostador de Guaratinguetá fatura R$ 47 mil na Lotomania

Um apostador de Guaratinguetá foi um dos quatro sortudos que acertou 19 pontos no concurso 2760 da Lotomania na noite desta quarta-feira (16). Ele leva para casa R5 47.523,53 e já pode garantir aquele 'pé de meia'. Ele fez o jogo na Lotérica Sol da Sorte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No prêmio principal, um apostador de Aripuana, no Mato Grosso, ganhou sozinho e levará R$1.758.011,72 para casa. Os números sorteados nesta quarta foram: