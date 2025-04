São José lança campanha do Imposto de Renda Solidário 2025

A Prefeitura de São José dos Campos lançou a campanha do Imposto Solidário 2025 com o objetivo de incentivar os munícipes (pessoas físicas) e as empresas (pessoas jurídicas) a doarem parte do Imposto de Renda ao Fumdicad (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e Fumid (Fundo Municipal do Idoso).

A colaboração dos contribuintes ao se engajarem nessa causa é importante para que as doações sejam ampliadas e permitam a realização de projetos que beneficiem idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

O prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 começou no dia 17 de março e prossegue até 30 de maio.

A campanha tem a parceria do Fundo Social de Solidariedade, que mantém mobillização permanente ao longo de todo o ano para recebimento de doações para ajudar quem mais precisa.

Um hotsite exclusivo foi criado para a mobilização, onde os interessados encontram informações detalhadas sobre como participar.