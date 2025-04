Pindamonhangaba: a cidade se movimenta

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza ações de mobilidade e trânsito para melhorar a movimentação de pessoas e veículos por toda a cidade.

Equipes de fiscalização ganharam novos veículos e mais agentes de trânsito, a população conta com novos ônibus na frota do transporte público e várias obras estão sendo feitas para facilitar e dar mais segurança em vias municipais.

No dia 18 de março, a Secretaria de Mobilidade e Trânsito recebeu quatro motocicletas Honda Sahara 300 e três pick-ups Mitsubishi L200 Triton. Cinco novos agentes de trânsito também foram convocados, por meio do último concurso público, para ampliar a equipe e aprimorar os serviços prestados à população.

Atualmente, a frota de Pindamonhangaba está em torno de 110 mil veículos, sendo 65 mil carros e 23 mil motocicletas. O município teve aumento de 10% na frota nos últimos cinco anos. Os investimentos servem para atender a demanda e promover um trânsito mais seguro e humanizado.

Novas alças.

No final de março, a Prefeitura deu início às obras de adequação e construção de novas alças na Rotatória do Tenda. O projeto visa melhorar a mobilidade urbana e reduzir congestionamentos no local,bem como tempo de espera dos motoristas que circulam diariamente pela região.

TRANSPORTE PÚBLICO

População ganha novos ônibus para o transporte público em Pindamonhangaba

CONFORTO. A população de Pindamonhangaba ganhou seis novos ônibus da frota do transporte coletivo que foram apresentados no dia 25 de março, pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito e pela Viva Pinda.

Os novos veículos são mais confortáveis e possuem plataformas elevatórias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Também contam com GPS, o que permite uma fiscalização mais detalhada por parte da Prefeitura e mais facilidade ao cidadão, que pode acompanhar o local do ônibus pelo aplicativo Bem Pinda.

Os ônibus utilizam o combustível biodiesel, demonstrando também uma preocupação com a questão ambiental. Desde janeiro de 2023, quando passou a vigorar o novo contrato entre a Prefeitura e a Viva Pinda, já foram substituídos 15 ônibus.

O objetivo é a renovação de toda a frota paras os próximos anos. Além disso, os usuários poderão optar por bilhetagem eletrônica por meio do aplicativo Atlas Mob, que permite utilizar o celular para ‘passar’ nas catracas, evitando a necessidade de recargas em cartão. Também estão sendo ampliadas linhas e horários para a população.