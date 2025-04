7º Festival da Truta e Pinhão começa nesta quinta em Sto Antônio

Santo Antônio do Pinhal realiza a sétima edição do Festival da Truta e Pinhão a partir desta quinta-feira (17) até 4 de maio. O evento ocorre no Centro de Eventos do Clube Pinhalense, localizado na Avenida Ministro Nelson Hungria, 1086, com entrada gratuita.

A programação inclui pratos à base de truta e pinhão, cervejas artesanais, apresentações musicais e culturais. Segundo a Secretaria de Turismo, o festival é um dos principais eventos da região e tem como objetivo impulsionar o setor gastronômico e o turismo local.