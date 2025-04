Pindamonhangaba avança e não para: obras por toda a cidade

Pindamonhangaba é um verdadeiro canteiro de obras, com diversas construções, reformas, ações de manutenção, recapeamento asfáltico e o trabalho de zeladoria para melhorar e transformar a vida da população.

Entre as ações, há a revitalização de praças por toda a cidade, como na Praça Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (Chácara Galega), na Praça do Imigrante Japonês (Alto Cardoso), Praça do Parque das Palmeiras, Praça do Araretama, a Praça do Castolira e a Praça Emílio Ribas, também conhecida como Largo do São Benedito.

Também estão sendo feitas melhorias nos espaços internos da Secretaria de Saúde, com a pintura dos ambientes e serviços de jardinagem, para que a população tenha um melhor acolhimento ao procurar atendimento na secretaria.

Há melhorias também no acesso ao Mombaça e Ribeirão Grande, com a recomposição do pavimento asfáltico, e nos bairros Araretama e Campos Maia. E mais o novo acesso ao Triângulo.

Mais obras.

A Prefeitura está concluindo a captação de R$ 35 milhões para obras que vão acabar com enchentes na região da Galega e São Benedito. Também está finalizando as obras do Centro Cultural do Araretama, da Casa da Igualdade Racial - Biblioteca do Negro (centro) e ainda vai construir uma praça no Jardim Carlota e mais um Centro de Reabilitação e CAPs Infantil no Parque das Palmeiras.

Via Estrutural.

Entre as mais importantes obras viárias de Pindamonhangaba, a construção da Avenida Estrutural, que ligará a Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias (Pinda-Moreira César) na altura da indústria GV até a Avenida Buriti, no Feital, ao lado da Novelis, alcançou 75% de conclusão. A previsão da empresa contratada MRS é de concluir até agosto deste ano, incluindo o viaduto.

A primeira fase da obra tem extensão de 2,5 km, duas rotatórias, duas pistas com canteiro central, calçada e ciclovia. A via vai proporcionar melhorias na mobilidade urbana de Pinda, reduzindo distância entre os bairros, facilitando o acesso da população e de empresas, o que pode impulsionar investimentos na região e gerar novos empregos.

Ligação.

Outra obra essencial é a ligação da região da UPA do Araretama aos bairros Vila Rica e Lessa, passando ao lado dos trilhos da MRS e na parte de trás dos condomínios e shopping até chegar à Avenida Abel Correa Guimarães.

A nova via terá aproximadamente 1,2 km de extensão e terá mão-dupla para o tráfego de veículos, e ainda contará com ciclovia, sistemas de iluminação pública e calçada.

Os serviços de drenagem foram feitos e a obra segue na conclusão dos trabalhos nas cabeceiras. A próxima fase será a terraplanagem e serviços de base para receber o asfalto.

Mercado Municipal.

No começo de março, a Prefeitura aplicou processo complementar antiderrapante em todos os corredores centrais do Mercado Municipal.

A reforma do piso interno é mais uma das ações de revitalização do Mercado Municipal e Feira Livre, cujo objetivo é tornar o espaço mais atrativo e acolhedor.

Estão previstos a reforma dos banheiros públicos com acessibilidade, substituição de tendas antigas e deterioradas por moderna fachada, implantação do refeitório e banheiro exclusivo para feirantes e comerciantes, cobertura do espaço Camelódromo e regularização da documentação dos permissionários.

POSTOS DE TRABALHO

544 novas vagas de empregos em 2025

PINDA. Mais obras de infraestrutura e uma política de atração de investimentos têm gerado novos postos de trabalho. Segundo o Caged, Pinda acumulou saldo positivo de 544 novos empregos em 2025, principalmente na indústria e serviços. Além disso, Pinda abriu 571 MEIs desde janeiro. A geração de empregos continuará em alta com a chegada de grandes investimentos industriais, novas empresas e fortalecimento das existentes, e também do comércio e serviços.

ASFALTO

Pinda inicia nova fase de recapeamento

SERVIÇOS. A Prefeitura de Pindamonhangaba iniciou nova fase de recapeamento asfáltico em ruas da cidade, totalizando 11 km de modernização do piso asfáltico no município. Com investimento de R$ 2,5 milhões, foram recapeadas sete ruas do bairro Vila Rica e outras duas vias do bairro São Benedito. A Prefeitura também recapeou ruas do Alto Cardoso, Araretama, Parque das Palmeiras e rotatórias. Além de melhorias no piso asfáltico, o recapeamento proporciona mais segurança no trânsito.

MAIS OBRAS

Revitalização do João do Pulo e ciclovia do Araretama ganham impulso em 2025

ESTRUTURA. A ciclovia na Estrada Carlos Lopes Guedes Filho (acesso Araretama/Bem Viver) está com cerca de 70% de execução, com serviços finais de base, pavimentação e outros. A previsão de término é junho. Já a construção da nova pista de atletismo do Centro Esportivo João do Pulo está na fase de preparação da base e recobrimento com concreto asfáltico. O projeto totaliza um investimento de R$ 6,8 milhões.