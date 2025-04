São José anuncia goleiro Gabriel, campeão da Série A-3 deste ano

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Com os preparativos a todo vapor para a disputa da Copa Paulista de 2025, o São José confirmou nesta quarta-feira (16) a contratação de seu primeiro nome para a temporada. Trata-se do goleiro Gabriel Affonso, de 26 anos, que estava no Sertãozinho e foi destaque no Campeonato Paulista da Série A3.

O novo camisa 1 do São José também tem outros troféus no currículo. Em 2023, venceu a Copa Paulista pela Portuguesa Santista e, no ano seguinte, foi campeão da segunda divisão do Mato Grosso do Sul com o Naviraiense. Além disso, soma passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, especialmente no cenário paulista.

Ficha do atleta: