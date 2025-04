URGENTE: Acidente com van mata motorista e fere 5 pessoas no Vale

O motorista de uma van morreu e cinco pessoas ficaram feridas após colisão do veículo contra um poste em Lorena, nesta quarta-feira (16). O acidente aconteceu na avenida Marechal Teixeira Lote, no bairro Vila Nunes.

Segundo informações, a van colidiu em um poste na avenida após o motorista passar mal e perder o controle do veículo. O motorista não resistiu à colisão e veio a falecer no local.