Matou a esposa, foi solto da cadeia e foi ao velório da vítima

Após matar a esposa a facadas, Sebastião Henrique da Silva, de 37 anos, ficou ao lado do corpo e esperou a chegada da polícia. Preso em flagrante, o autor do crime foi liberado menos de 48 horas depois. Saiu da cadeia, pegou um ônibus e foi ao velório da esposa, a quem tinha matado brutalmente. O casal, que vivia junto há 16 anos, tinha dois filhos, de 11 e 14 anos.

Revoltada, a família da vítima tentou linchar o criminoso, que foi salvo pela intervenção policial.

O crime aconteceu no sábado (12), em Ribeirão das Neves (MG). Ana Paula Magalhães Nunes foi esfaqueada e morta por ciúmes. Ela foi assassinada com 20 facadas.