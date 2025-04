'Roleta russa do sexo' em festinha de estudantes provoca revolta

Roleta russa do sexo.

A revelação de uma prática conhecida como "roleta russa do sexo", realizada em festas de estudantes, chocou o país. Mas o que é a "roleta russa do sexo"?

Uma adolescente engravidou após participar de uma "roleta russa do sexo" em uma confraternização de escola. A afirmação foi feita por uma professora e compartilhada por uma deputada federal.