Após 8 dias desaparecida, Cristiana é achada com vida no Vale

Moradora de Taubaté, Cristiana Aparecida Pacheco, 40 anos, foi encontrada com vida no Vale do Paraíba. Ela estava desaparecida desde o último dia 8 de abril, quando saiu de casa para trabalhar e não foi mais vista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo informações da família, Cristiana está bem de saúde e foi localizada na área rural de Natividade da Serra, na terça-feira (15). Não foram divulgados detalhes do encontro em razão de o caso exigir uma investigação policial complementar.