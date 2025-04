Sem Proinde, Sérgio quer novo programa para ceder área a empresas

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No projeto do PIT, Sérgio alega que a "nova legislação local" estará adequada "às normativas federais, particularmente no que se refere" à lei que "estabelece normas gerais para licitação e contratação efetivadas pelas administrações públicas". No entanto, a modalidade proposta pelo governo para definir as empresas que serão beneficiadas com as concessões não cumpre, em partes, a decisão judicial.

Pelo projeto do PIT, a concessão de direito real de uso de áreas será feita por meio de chamamento público. Porém, embora seja um processo semelhante, o chamamento não é uma modalidade de licitação. Além disso, trata-se de um processo administrativo destinado a firmar parcerias com entidades sem fins lucrativos - como é o caso dos OSs (Organizações Sociais) que atuam na área da saúde ou da educação. Já o PIT é voltado a atrair empresas dos setores industrial, agronegócio, mineração, serviço ou comércio.

A reportagem questionou o governo Sérgio nessa terça-feira sobre a escolha de fazer as concessões via chamamento público, em detrimento de processos licitatórios, como uma concorrência pública, por exemplo, mas não houve resposta.

Projetos.