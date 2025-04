Após ‘surto’, Anny foge de hospital e desaparece em São José

Anny Kleia Ribeiro Alves, de 37 anos, desapareceu após entrar em um carro vermelho, modelo Volkswagen Gol, em São José dos Campos (SP).

A mulher havia fugido do Hospital Municipal da Vila Industrial, na região leste da cidade, após um surto na madrugada de domingo (13).