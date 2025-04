Suspeito de homicídio em Aparecida é preso em hospital de Taubaté

Um jovem de 20 anos, acusado de assassinar um homem de 31 anos em Aparecida no último dia 6 de abril, foi preso nesta terça-feira (15) no Hospital Regional de Taubaté. O suspeito estava internado após ter sido baleado na madrugada do mesmo dia em Aparecida.

A operação foi realizada por agentes da DEIC (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté em conjunto com a SIG (Seccional de Investigação Geral) de Guaratinguetá. Enquanto os policiais da DEIC cumpriam o mandado de prisão temporária contra o jovem, a SIG realizava buscas em endereços ligados ao acusado para coletar novas provas.

