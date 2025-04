Câmara aprova 3 projetos inconstitucionais relacionados a aborto

Votação As três propostas são do vereador Dentinho (PP) e receberam votos contrários de apenas dois parlamentares - Isaac do Carmo (PT) e Talita (PSB). Os projetos ainda passarão por segunda votação, provavelmente na próxima semana, antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-los ou sancioná-los.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Contratos

O primeiro projeto visa proibir que os órgãos da administração pública direta, indireta e as autarquias do município - ou seja, a Prefeitura, a Câmara, o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté), a Unitau (Universidade de Taubaté) e as fundações universitárias - firmem contratos com "entidades públicas ou privadas, organizações não governamentais de qualquer natureza que façam apologia ou promovam, por qualquer meio, a prática direta ou indireta do aborto".

Inconstitucional 1

O parecer jurídico apontou que o projeto é inconstitucional por tratar "de normas gerais referentes a contratos administrativos, cuja competência legislativa pertence à União". A Procuradoria ressaltou também que a proposta "contraria o disposto no Código Penal, visto que não faz qualquer distinção entre o aborto legal e o ilegal". O órgão acrescentou ainda que "ignorar a liberdade da mulher em relação ao próprio corpo, sobretudo em situações em que a sua vida, integridade física, ou, simplesmente, quando não desejar manter uma vida intrauterina fruto de violência sexual, é medida cruel e violadora da dignidade da pessoa humana".

Políticas

O segundo projeto visa proibir que os órgãos da administração pública direta, indireta e as autarquias do município adotem "qualquer política pública" que "incentive a prática do aborto".