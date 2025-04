E agora? Influencer casada faz vídeo adulto com outro e engravida

A digital influencer Débora Peixoto usou suas redes sociais para revelar uma situação incomum: está grávida após participar de uma gravação de conteúdo adulto com outro homem. Casada há uma década com Anderson Peixoto, a moça descobriu a gestação ao perceber sintomas físicos incomuns.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Notei mudanças no meu corpo e resolvi fazer o teste, que deu positivo. Alguns chegaram a mencionar aborto, alegando que a criança não deveria vir ao mundo por ter sido concebida durante um trabalho. Isso me abalou profundamente”, contou a influenciadora, que rejeitou a sugestão.