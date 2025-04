Audiência vai debater corte de 1,3 mil famílias no Mesa Taubaté

Audiência

A Câmara de Taubaté deve promover no dia 30 de abril, das 14h às 16h, uma audiência pública para debater a redução de 36% no número de famílias atendidas no programa de transferência de renda do município, o Cartão Mesa Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

No requerimento em que pediu a realização da audiência e que foi aprovado por unanimidade, o vereador Douglas Carbonne (Solidariedade) cita que "foi procurado por diversas famílias que tiveram o benefício do cartão cancelado e alegam estado de vulnerabilidade".