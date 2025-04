São José renova contrato com Danilo Fidélis para Copa Paulista

O São José anunciou nesta terça-feira (15), a renovação do contrato com o volante Danilo Fidélis, de 36 anos, que foi contratado para a Série A-2 do Campeonato Paulista. Agora, ele também jogará a Copa Paulista, que começa a partir do dia 15 de junho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A tabela ainda não foi divulgada e a Águia do Vale ainda segue sem técnico. Mas o atleta se reapresenta no dia 24 de abril, com os demais jogadores do elenco, para o início da inter temporada. O último jogo do São José foi no dia 19 de março, quando perdeu por 1 a 0 para o Taubaté, fora de casa, nas quartas de final da A-2.