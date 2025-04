Tarcísio inaugura unidade modelo do Detran-SP em Campos do Jordão

O governador Tarcísio de Freitas inaugura nesta quinta-feira (17), às 9h, a nova unidade modelo do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito) em Campos do Jordão.

A unidade, que já opera em fase assistida desde março, representa um avanço na modernização dos serviços públicos, integrando exames médicos, psicológicos, provas teóricas e cabines de autoatendimento em um único local, eliminando deslocamentos e filas.