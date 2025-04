Audiência em maio debaterá reajuste para servidores da Prefeitura

Audiência

A Câmara de Taubaté deve realizar uma audiência pública no dia 8 de maio para debater a revisão anual para os servidores da Prefeitura.

Requerimento

No requerimento em que pediu a realização do evento, o vereador Isaac do Carmo (PT) afirmou que, "até o presente momento, a Prefeitura de Taubaté não se manifestou quanto ao dissídio dos servidores para este ano, situação que vem causando insegurança e instabilidade no funcionalismo público municipal, afetando diretamente a remuneração e as condições de trabalho dos servidores".