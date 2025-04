Aumento do auxílio-saúde da Câmara segue para análise de Sérgio

O texto, que foi aprovado por unanimidade, seguirá para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo), que poderá vetá-lo ou sancioná-lo. Segundo a proposta, que foi apresentada no mês passado, o gasto adicional esse ano seria de R$ 335 mil, considerando apenas o período de março a dezembro.

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (15), em segunda votação, o projeto da Mesa Diretora que visa ampliar o valor do auxílio-saúde pago aos servidores do Legislativo e aos dependentes deles.

A Mesa Diretora é composta por cinco vereadores: Richardson da Padaria (União) é o presidente; Bobi (PRD) é o 1º vice-presidente; Bilili de Angelis (PP) é o 2º vice-presidente; Dentinho (PP) é o 1º secretário; e Ariel Katz (PDT) o 2º secretário. Com exceção de Dentinho, os demais são da base aliada ao governo Sérgio, que tenta enxugar gastos na Prefeitura.

Auxílio.

Pela regra vigente desde maio de 2023, o valor do auxílio-saúde já é fixado com base na UFMT (Unidade Fiscal do Município de Taubaté), que é atualizada anualmente com base na inflação. Foi de R$ 247,34 em 2023, de R$ 257,58 em 2024 e está em R$ 269,42 em 2025. O que o projeto propõe é que o valor do auxílio tenha um aumento real, acima da correção inflacionária.

Hoje, para a faixa salarial mais baixa (até R$ 10 mil), o reembolso varia de 1 UFMT (R$ 269,42) até 3,5 UFMTs (R$ 942,97), a depender da faixa etária - quanto mais velho o servidor, maior o valor. Pelo projeto, a faixa mais baixa passará a ser dos funcionários com salário de até 55 UFMTs (R$ 14.818,10), que terão reembolso mínimo de 1,5 UFMT (R$ 404,13) - o teto permanecerá em 3,5 UFMTs.