Na Câmara de São José, governo barra 9 requerimentos da oposição

Recapeamento

No sexto requerimento, Abranches solicitava "informações sobre a previsão de execução de recapeamento asfáltico" em um dos trechos da Avenida João Batista de Souza Soares, no bairro Jardim América.

Água

No sétimo requerimento, Abranches pedia "informações sobre as ações fiscalizatórias executadas e referentes a despejo de águas servidas em sistema de escoamento de águas pluviais, pelo condomínio Portal do Parque", no bairro Parque Industrial.

Alagamentos

No oitavo requerimento, Abranches solicitava "informações sobre plano de contingência e ações recentes de manutenção, incidentes sobre o trecho com alagamentos frequentes" em trecho da Avenida João Batista de Souza Soares, no bairro Jardim Morumbi.