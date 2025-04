Menina engravida após 'roleta russa sexual' em festa de escola

Uma adolescente engravidou após participar de uma "roleta russa sexual" em uma confraternização de escola. A afirmação foi feita por uma professora e compartilhada por uma deputada federal.

De acordo com a educadora, a "roleta russa" consistia em deixar uma série de meninos sentados em cadeiras, com o pênis ereto, e as meninas "passavam sentando". Segundo o relato, a estudante não sabem quem é o pai da criança.