Câmara aprova moção de apoio a 'presos políticos' do 8 de janeiro

Apoio

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (15) uma moção de apoio "aos presos políticos relacionados aos eventos de 8 de janeiro de 2023 no Brasil".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A favor

Votaram a favor da moção os vereadores Alberto Barreto (PRD), Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Jessé Silva (Podemos), Dentinho (PP), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Vivi da Rádio (Republicanos) e Zelinda Pastora (PRD).