São José e Taubaté conhecem adversários na Copa Paulista, confira

São José e Taubaté conheceram no início da tarde desta terça-feira (15), os seus adversários na primeira fase da Copa Paulista. Inclusive, estão na mesma chave, com seis times, e irão fazer dois Clássicos do Vale neste segundo semestre.

O torneio tem data marcada para começar no dia 15 de junho e tem final prevista para o dia 12 de outubro. Nas oitavas, quartas e semifinais as equipes se enfrentarão em turno e returno. O vencedor no placar agregado avança à próxima fase, com empates sendo decididos nos pênaltis. A final da competição seguirá o mesmo modelo, jogos de ida e volta para definir o campeão e o vice-campeão.

Neste campeonato, campeão e vice garantem vaga em torneio nacional no ano que vem, onde o campeão escolhe se prefere a Série D do Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil, deixando o vice com a segunda opção.

A seguir, confira os 23 times participantes do torneio, que terá quatro grupos. No primeiro semestre, São José e Taubaté já se enfrentaram três vezes, mas pela Série A-2 do Campeonato Paulista, quando o Burro da Central eliminou a Águia do Vale.