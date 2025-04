'Caçapava 200 anos' dá voz às pessoas na construção do futuro

A participação popular é um requisito fundamental para fortalecer a democracia e criar vínculos entre a população e as decisões tomadas pelo Poder Público. Pensar a cidade para as próximas décadas é requisito importante para que definições sejam tomadas hoje de forma sustentável e que impactem de forma positiva e organizada o futuro do município.

Programa usa método da ONU com 17 Objetivod de Desenvolvimento Sustentável

Neste ano, a cidade completa 170 anos e foco do programa Caçapava 200 anos é ouvir ideias, planejar e organizar sugestões para 2055, quando a cidade completará 200 anos. Acesse o site https://cacapava200anos.com.br e participe!

Transformar verdadeiramente uma cidade exige planejamento e compromisso. Em Caçapava a atual gestão quer criar a consciência do quanto é prejudicial que projetos sejam abandonados a cada ciclo eleitoral. A Prefeitura assumiu o compromisso de mudar essa lógica e construir uma cidade que se desenvolva com planejamento.

Para isso, cada cidadão fará parte desta transformação por meio de encontros, fóruns e espaços digitais que darão voz às ideias de todos. Afinal, quem vive e constrói a cidade todos os dias sabe o que ela precisa para crescer e se fortalecer de um jeito que seja eficiente no dia a dia.

O programa Caçapava 200 anos tem como fundamento os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que contam com 17 itens que buscam medidas como educação de qualidade, crescimento econômico, fomento da inovação e infraestrutura, entre outros. Essas são medidas que as Nações Unidas atuam para atingir as metas da Agenda 2030 no Brasil.

O compromisso da Prefeitura de Caçapava é pensar além dos mandatos e deixar um legado para as próximas gerações. Caçapava vai se desenvolver com respeito às suas raízes, mas com os olhos voltados para o amanhã.