Antes de morrer, Bianca passou 2 dias com homem em hotel de SJC

Bianca foi encontrada morta em hotel na Vila Piratininga, na região central de São José, no fim da madrugada desta terça-feira. O caso será apurado por equipe especializada.

De acordo com a versão apresentada pelo homem à Polícia Militar, ele conheceu Bianca em uma festa em São Paulo, onde ela se identificou como garota de programa, de acordo com informações do boletim de ocorrência. Após a contratação, eles passaram dois dias hospedados em um quarto de hotel localizado na rua Presidente Bernardes, no bairro Vila Piratininga.

Durante a madrugada desta terça, Bianca teria sofrido uma convulsão. O homem, então, acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito no local.