Pesquisa: aprovação, crédito, likes, vidraças e um Bom Conselho

A administração do novo prefeito é aprovada por 69,4% dos eleitores e reprovada por 19,4%, de acordo com a pesquisa . Já 11,2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

É o que revela o levantamento OVALE /Ágili Pesquisas, publicado com exclusividade nesta segunda-feira (14), trazendo a avaliação do eleitorado taubateano após os primeiros 100 dias de administração Sérgio Victor (Novo). O que diz a voz das ruas?

Crédito ou débito? Na política, o eleitor de Taubaté apostou no novo e decidiu pagar para ver - e, até aqui, está pagando para ver no crédito.

O instituto ouviu 400 pessoas entre os dias 9 e 12 de abril. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

O resultado foi recebido com entusiasmo no Palácio do Bom Conselho. Mas, afinal, o que revelam os números?