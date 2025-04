Tricampeões Mundiais pelo São Paulo disputam amistoso em Taubaté

A inesquecível conquista do São Paulo em 2005 será relembrada quase 20 anos depois em Taubaté. O evento será no dia 27 de abril, domingo e começa às 9h da manhã. Alguns dos heróis tricolores irão participar de um jogo festivo no São-Paulinho Centro Esportivo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os campeões irão participar de um amistoso contra uma equipe da cidade de Taubaté formada por patrocinadores do evento e torcedores.