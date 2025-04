Motorista de aplicativo confessa furto e devolve aparelho celular

Um motorista de aplicativo foi identificado e indiciado após furtar o celular de um passageiro em São José dos Campos. O caso ocorreu no dia 26 de março, na Avenida 9 de Julho, região central da cidade.

Segundo informações da polícia, o motorista foi ouvido no 1º Distrito Policial nesta terça-feira (08) confessou o crime e devolveu o aparelho à vítima. Após o procedimento, ele foi liberado.