TCE suspende licitação para castração de cães e gatos em Taubaté

Após denúncia de supostas irregularidades no edital, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) suspendeu a licitação em que a Prefeitura de Taubaté contrataria uma empresa para a realização de 1.600 cirurgias de castração de cães e gatos. O contrato poderia custar até R$ 448 mil.

A sessão do pregão eletrônico estava marcada para essa quinta-feira (10), mas na quarta-feira (9) a conselheira Cristiana de Castro Moraes, relatora do processo no TCE, determinou a suspensão do certame e que a Prefeitura apresente, em até 10 dias úteis, as justificativas sobre os pontos contestados no edital.