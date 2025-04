Temporal provoca alagamentos e deslizamento em Guaratinguetá

As fortes chuvas que atingiram Guaratinguetá nesta quinta-feira (10) provocaram transtornos em diferentes regiões da cidade. De acordo com a Defesa Civil do Estado, foi registrada a queda de uma árvore de pequeno porte em via pública, além de um ponto de deslizamento na Estrada Rural da Colônia do Piagui.

Também houve transbordamento do Córrego dos Pilões, o que resultou na inundação de vias adjacentes. Os bairros Beira Rio e Parque do Sol apresentaram pontos de alagamento.