Caçapava finaliza nova concessão e recebe novos ônibus

A concessão do transporte coletivo em Caçapava foi oficialmente transferida para a empresa Cidade Natureza nesta quinta-feira (10), encerrando a operação da ABC Transportes. A mudança traz uma frota modernizada, com nove ônibus já em circulação - sendo um zero quilômetro e oito seminovos.

Os novos veículos oferecem Wi-Fi gratuito a bordo, enquanto o modelo mais recente inclui também ar-condicionado e entradas USB. A prefeitura prevê a chegada de mais seis ônibus novos até o final de maio, completando a frota de 16 veículos - sete serão zero quilômetro e nove seminovos, todos com acesso à internet.