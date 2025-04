Leilão para vender antigo prédio da Informática não recebe lances

Leilão

Terminou nessa quinta-feira (10), sem nenhuma proposta, o terceiro leilão virtual por meio do qual a Unitau (Universidade de Taubaté) tentava vender o prédio que abrigava o Departamento de Informática, no Jardim Santa Clara.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sem lances

Feito pela internet, o leilão tinha lance inicial de R$ 13,2 milhões, mas não houve nenhum interessado. À reportagem, a Unitau informou que fará uma nova tentativa de vender o imóvel, e que "estuda a possibilidade de redução do valor". Os leilões anteriores foram concluídos em dezembro do ano passado e fevereiro desse ano.