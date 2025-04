Vale é alvo de operação contra tráfico em SP, com 100 policiais

A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (10), uma megaoperação contra uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. Para a ação, foram empenhados 112 agentes para cumprir 23 mandados de busca e apreensão nas cidades de Osvaldo Cruz e Roseira, no interior de São Paulo, e em Pinhais, no Paraná.

Os investigadores conseguiram identificar os suspeitos responsáveis pelo preparo, envio, distribuição e comércio de entorpecentes, principalmente em municípios do interior paulista.