Homem entra escondido em igreja no Vale e é preso por furto

“A materialidade está estampada nos depoimentos das testemunhas e os indícios de autoria decorrem da própria situação flagrancial”, informou o delegado.

Ele decretou a prisão em flagrante do suspeito e estabeleceu fiança de R$ 3.000, que não foi paga. Com isso, o indiciado permaneceu detido no Centro de Triagem do 1º Distrito Policial de Jacareí, com posterior apresentação em audiência de custódia.