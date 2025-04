‘São José tem o menor índice criminal em 25 anos’, diz Anderson

Na apresentação do balanço dos 100 dias, Anderson destacou a criação do programa São José Unida, em 2017, que ampliou a integração da cidade com as forças públicas de segurança, como as polícias Civil e Militar.

Comparando os atuais indicadores de janeiro e fevereiro de 2025 com os do primeiro bimestre de 2016, antes do programa, a cidade reduziu em 58,33% os homicídios (12 para 5), os roubos caíram 75% (553 para 136), os furtos de veículo recuaram 63% (301 para 110) e o roubo de veículos caiu 90% (133 para 12).

“Tivemos 1.501 suspeitos detidos após a identificação do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), das câmeras de monitoramento. Isso vai continuar e ser aprimorado. Temos que trabalhar cada vez mais de forma integrada e com eficiência as informações coletadas pela tecnologia”, disse.