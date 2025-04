Prefeitura rescinde contrato com empresa em obra do Mercadão

Os atuais comerciantes do Mercado terão que sair do espaço durante as obras. Anderson disse que a prefeitura está contratando "contêineres mais modernos", que ficarão no calçadão, e serão usados para abrigar os comerciantes.

“Para a gente poder fazer a reforma, porque vamos mexer no piso, na parede e no teto. Uma grande e complexa obra. Vamos ter que mexer muito embaixo do Mercado. E não vai ficar somente ali, vamos ter que expandir essa parte de esgoto e águas pluviais para o calçadão e outros comércios para regularizar todas as situações”, afirmou Anderson.

Questionado por OVALE sobre o valor da obra a partir de agora, o prefeito de São José disse que ainda está finalizando o contrato.