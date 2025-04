URGENTE: Defesa alerta para chuva forte com vento em Jacareí

Em São José dos Campos, os moradores receberam alerta de chuva forte, com raios e vento, às 13h, que também pode atingir Caçapava e Taubaté nas próximas horas. Também foi emitido um alerta para chuva forte em Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida e Guaratinguetá, com raios e vento forte.

As condições climáticas adversas devem persistir hoje e nos próximos dias em toda a região do Vale do Paraíba, de acordo com a Defesa Civil. A população deve redobrar a atenção, evitar áreas de risco e acompanhar os comunicados oficiais.