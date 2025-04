VEJA O VÍDEO: Ladrões roubam moto à luz do dia na zona sul de SJC

Criminosos armados roubaram uma moto na manhã desta quinta-feira (10), às 7h49, na zona sul de São José dos Campos. A ação foi flagrada em vídeo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O crime aconteceu na rua Icatu. Três criminosos renderam as vítimas e roubaram a moto, fugindo em seguida. O veículo foi recuperado pela Guarda Municipal. Os criminosos seguem foragidos.