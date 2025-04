PLR da Novelis vai injetar R$ 7 milhões na economia do Vale

A PLR (Participação nos Lucros e Resultados) da fábrica Novelis, em Pindamonhangaba, vai injetar mais de R$ 7,2 milhões na economia da região. A Novelis atua no ramo do aço e emprega cerca de 1.700 trabalhadores em Pindamonhagaba.

O Sindicato dos Metalúrgicos esteve em reunião com a empresa na quarta-feira (9), para tratar do tema, que era uma grande preocupação dos trabalhadores.